التعليم العالي: "تحية العلم" بالجامعات في اليوم الأول للدراسة فقط

كتب- محمد قاسم:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا توضيحًا حول تصريحات الوزير عن أداء تحية العلم والنشيد الوطني في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "توضح وزارة التعليم العالي أن أداء تحية العلم والنشيد الوطني ناقشه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري 14 سبتمبر جاء في إطار تأكيد الوزير على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية على مدار العام الدراسي والتي تستهدف البناء المتوازن للطالب الجامعي".

وأضافت الوزارة أن المجلس أكد أيضًا على غرس ودعم قيم الانتماء لدى طلاب الجامعات بكافة الأنشطة.

ولفتت الوزارة إلى أن المجلس أكد أداء تحية العلم والنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية في اليوم الأول لبدء الدراسة صباحًا بكل جامعة احتفالا ببدء العام الجامعى الجديد بحضور رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومجموعة من الطلاب والعاملين أمام المركز الإداري الرئيسي لكل جامعة تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم تفعيل تحية العلم في الصباح داخل جميع الكليات بجميع الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد، لخلق روح الانتماء للوطن داخل الجامعات، وأكد أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2017/ 2018، والذي سيبدأ غدًا السبت.