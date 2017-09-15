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"الكراش" يتجاهلك؟.. هكذا تتغلب على الأمر

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مصراوي Masrawy

"الكراش" يتجاهلك؟.. هكذا تتغلب على الأمر

12:46 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

"الكراش" يتجاهلك؟.. هكذا تتغلب على الأمر

 كتب- أحمد عصام روّاي:

غالبًا ما تخبو نار العلاقات بعد فترة من الزمن، ومن علاماتها قلة الوقت الذي يقضيه العشاق في الكلام عبر رسائل "الموبايل" أو على برامج التواصل كالـ"واتس آب" وغيرها.

ويضيق إحدى طرفي العلاقة بتلك التصرفات التي تعكس الملل والضجر في العلاقة، ويؤثر ذلك على نفسيته. لذا يقدم لك موقع Elite Daily أهم النصائح التي يجب أن تتبعها إذا وجدت الطرف الآخر لا يقبل على محادثتك، وأهمها:

1- توقف عن إرسال الرسائل النصية إليهم لكي تقي نفسك من الإحساس بالإحراج والشفقة.
2- امسح كل الرسائل القديمة التي كانت بينكم، حتى لا تقارن بين الوضعين السابق والحالي، فتشعر بالأسى والحزن.
3- امسح رقمه من على هاتفك، حتى لا تشعر بالحنين.
4- حاول الحفاظ على هدوءك حتى لا تقع في صراع مباشر من الممكن أن يوقعك في دائرة الإهانة.
5- حاول شغل وقتك وتشتيت نفسك عن استرجاع الذكريات، فالانخراط في أنشطة متنوعة يساعدك على تحسين نفسيتك.

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مصراوي Masrawy

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