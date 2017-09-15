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هذه كمية الدهون التي يمكنك خسارتها أسبوعيًا مع تفادي ترهل الجلد

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مصراوي Masrawy

هذه كمية التي يمكنك خسارتها أسبوعيًا مع تفادي ترهل الجلد

12:11 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

هذه كمية الدهون التي يمكنك خسارتها أسبوعيًا مع تفادي ترهل الجلد

هذه كمية الدهون التي يمكنك خسارتها أسبوعيًا مع ت

كتب - هشام عواض:

يعاني البعض منا من مشكلة اكتسابه للدهون بشكل كبير، مما يؤثر على مظهره وصحته وحياته اليومية، وعندما يتخذ الشخص القرار لإنقاص هذه الدهون ربما يصادفه سؤال لا يعلمه، وهو ما مقدار الدهون التي يمكن خسارتها في وقت معين؟.

وأوضح الكابتن محمد باتيستا، مدرب اللياقة البدنية، لـ"مصراوي"، أن نزول الوزن الصحي من الدهون يتراوح من نصف كيلو إلى كيلو أسبوعيًا.

وقال "باتيستا"، إن معدل حرق حوالي 7700 سعر حراري المفترض نظريًا تكون خسرت 1 كيلو دهون من وزنك.

وأضاف "باتيستا"، أن شرط هذا يجب أن تلتزم بنظام غذائي مناسب فيه نسبة بروتين جيدة ومحسوب السعرات، بالإضافة إلى ممارسة التمرينات خاصة تمارين مقاومة بالأوزان.

وتابع كابتن اللياقة البدنية، أن خسارة الدهون تغير من شكل الشخص، لأن كلما خسر الشخص كيلو دهون تحل محلها كيلو عضلات، لكن حجمها يكون أقل، لهذا فيتغير شكل الشخص ويقل.

ويترتب على تغير شكل الجسم ترهل الجلد، ولتجن هذا الأمر يحب المحافظة على نزول الوزن بنظام مناسب، ويكون بطيء حتى يتاح للجلد فترة للإنكماش والتشكيل على الحجم الجديد، والعضلات تقوم بدورها وتشده فيكون في النهاية يبقى جسمك مشدود.

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مصراوي Masrawy

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