تريزا ماي تندد بانفجار لندن وتصفه بـ"الإرهابي"

القاهرة- (مصراوي):

نددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانفجار الذي وقع في محطة قطار في العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم، الجمعة، وأسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وقالت ماي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "أفكاري مع المصابين في بارسونز جرين، وفريق الطوارئ الذي تعامل بشجاعة مع الحادث الإرهابي".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن ماي سترأس لجنة طوارئ من المُقرر أن تُعقد ظهر هذا اليوم، لمناقشة الحادث.

ورجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا، ودعت المواطنين للابتعاد عن هذه المنطقة تماما لحين الانتهاء من فحصها.

كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المواطنين إلى الهدوء وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الانفجار وقع في حاوية بيضاء انفجرت في الجزء الخلفي من القطار.

وأخبر أحد شهود العيان هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنهم في البداية سمعوا صوت انفجار، ثم رأوا ألسنة اللهب تتصاعد، وأحاطت بعربات القطار، ثم فُتحت الأبواب وأسرع الركاب، وأصيب أغلبهم بحروق في مناطق مختلفة بأجسادهم، بالخروج يصرخون في فزع.

ووصل ضباط الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث في أقل من خمس دقائق، وتستعين وحدات الإطفاء حاليا بنحو 50 اطفائيا، لإخماد النار المشتعلة في 6 محركات.

وأعلنت هيئة النقل في لندن إغلاق جزء من خطوط قطارات الأنفاق بسبب الوضع الأمني الحالي في البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.