مقتل جندي هندي إثر إطلاق قوات باكستانية النار عبر حدود كشمير

نيودلهي - (د ب أ):

أفادت الشرطة الهندية بمقتل أحد أفراد حرس الحدود، بعدما أطلقت قوات باكستانية النار عبر الحدود في ولاية جامو وكشمير بشمال الهند اليوم الجمعة.

ومنذ وقت مبكر صباح اليوم، استهدف جنود باكستانيون مواقع للقوات الهندية، وقرى في قطاع أرنيا باستخدام أسلحة أوتوماتيكية وقذائف هاون.

وقال ضابط شرطة بالمنطقة يدعى ساتيش كومار للصحفيين: "لقي جندي بقوات أمن الحدود حتفه في خرق لوقف إطلاق النار من جانب القوات الباكستانية.

وأصيب مدني بجروح إثر إطلاق النار". وذكر الجانب الهندي أنه رد بالمثل، ومازال تبادل إطلاق النار مستمرا.

وتتبادل الهند وباكستان الاتهامات بشكل مستمر في خرق قواتها لاتفاق لوقف إطلاق النار الذي تم إبرامه عام 2003.

يشار إلى أنه غالبا ما يؤدي إطلاق النار عبر الحدود إلى سقوط قتلى من الجنود والمدنيين على الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من الجارتين النوويتين الأسيويتين، الهند وباكستان، تزعمان ملكيتهما لكامل منطقة كشمير، وسبق أن خاضتا ثلاثة حروب، منها حربان بسببها.