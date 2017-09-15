مسؤولي ليبي يجري محادثات في الشيشان وروسيا حول الأزمة في بلاده

جروزني - (د ب أ):

بحث الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أثناء استقباله أمس الخميس في جرزوني، أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ،المدعومة دوليا، جملة من القضايا، منها سبل تسوية الأزمة الليبية، والعلاقات الروسية الليبية.

وقال رئيس لجنة الاتصال الروسية حول تسوية الأزمة الليبية بوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما الروسي ليف دينجوف، اليوم الجمعة، " تطرق الجانبان خلال المحادثات في جروزني إلى تسوية النزاع في ليبيا، ونتيجة للمحادثات، تمكنا من حل جملة من الأسئلة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك للعلاقات الروسية الليبية"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن يصل معيتيق لاحقا إلى موسكو، حيث سيجري مباحثات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف وسيشارك في مناقشة موضوع "الأزمة الليبية: آفاق التسوية" في إطار نادي "فالداي".

يذكر أن المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" التابع للحكومة المؤقتة قد زار موسكو مرتين العام الماضي لبحث الأزمة في بلاده .

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.