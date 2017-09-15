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بالصور.. تحرير 25 محضر إشغالات بحي شرق مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تحرير 25 محضر إشغالات بحي شرق مدينة نصر

12:17 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مراحل تنفيذ تطوير ​

الألبوم التالى

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مراحل تنفيذ تطوير ​"مثلث ماسبيرو"

كتبت- ندى الخولي:
حررت أجهزة محافظة القاهرة، 25 محضر إشغالات بحي شرق مدينة نصر، عقب جولة لعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بمنطقة التبة بحي شرق مدينة نصر، ونهاية محور مصطفى النحاس.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، بأن ذلك جاء بناء على تعليمات محافظ القاهرة لرئيس الحي، بتكثيف الحملات على المنطقة ورفع كافة الإشغالات والسوق العشوائي وعدم السماح قطعيًا بتواجد أية إشغالات.

وأكد مصطفى عبد العزيز، رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 "تندات" تترواح طولها في حدود 30 مترًا، كما تم رفع جميع إشغالات الكافيهات التي تعوق حركة مرور المشاه وتحتل الأرصفة والحدائق العامة، وعمل محاضر إغلاق لهم ورفع جميع المرافق والعدادات وتم تحرير 10 محاضر إشغال طريق و8 محاضر بيئة و4 محاضر غلق و3 محاضر غلق وفض أختام.

وأوضح أن الحملات مستمرة طوال اليوم، مع متابعة دورية، لمنع عودة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراء القانوني ضدها، بعمل المحاضر البيئية والإشغالات لأصحاب تلك الكافيهات، وتحويلهم إلى النيابة المختصة، من أجل فرض قوة القانون على الجميع دون تمييز.

وأشار رئيس الحي، أنه تم إيداع المضبوطات المخالفة بمخزن الحي، وتحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المخالفات.

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