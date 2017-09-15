نفذت قبل أن تكشف عنها.. «مرسيدس» تتحدى العالم بـ«بروجكت 1»

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وضعت شركة "مرسيدس" الألمانية رهانها على أحد أكثر الموديلات المتقدمة تقنيًا على مستوى العالم، حيث تطرح سيارتها الخارقة "AMG Project One” الحديثة خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي بدأ أولى فعالياته أمس الخميس، وسط تجمع من كبار الشركات المنتجة للسيارات على مستوى العالم.

المشروع الذي قدمته شركة "مرسيدس" بشكل رئيسي في المعرض الدولي، مستوحاة من خبرة مرسيدس في سباقات فورمولا 1، حيث احتفلت الشركة الألمانية العملاقة بمرور 50 عاما على انطلاق علامتها الرياضية الفاخرة "AMG"، والتي تحمل على عاتقها تسويق الموديلات الرياضية لـ"مرسيدس".

تعمل "مرسيدس Project 1" بمحرك هجين مكون من محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين يتكون من 6 سلندر على شكل "V6” وتصل سعته إلى 1600 CC، بالاضافة إلى نسخة أخرى من المحركات الكهربائية، يمكنها توليد قدرة تبلغ 1000 حصان.

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السرعة كانت إحدى أهم السمات التي حرصت "مرسيدس" على وضعها في سيارتها الرياضية الجديدة، حيث تتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة، كما وضعت السيارة معدلات قياسية للتسارع، حيث يمكن للسيارة أن الانتقال من سرعة 0 إلى 200 كم/ ساعة في زمن أقصاه 6 ثوان، وهو معدل غير مسبوق على مستوى كافة الموديلات الرياضية في العالم.

ومن الغريب أن الشركة الألمانية العملاقة عملت على تصنيع 250 وحدة فقط من سيارتها "AMG Project One”، ووضعت سعر 2.7 مليون دولار للواحدة، غير أن الطلبات المسبقة للسيارة، قد استحوذت على كافة الكمية التي طرحتها مرسيدس قبل حتى الكشف عن السيارة الجديدة، وهو ما يشير إلى نجاحها قبل أن يتم عرضها للجمهور في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.