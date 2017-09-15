​مميش: نجاح مفاوضات عودة "مرسيدس" للسوق المصري بصورة مبدئية

القاهرة- أ ش أ:

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن وفد المنطقة الاقتصادية نجح بصورة مبدئية في مفاوضاته مع شركة مرسيدس بنز لعودتها للسوق المصرية.

وأوضح بيان للمنطقة الاقتصادية، أن الفريق ميمش والوفد المرافق له التقوا خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات بكبار مسئولي الشركة واتفقا الجانبان من حيث المبدأ على عودة الشركة للعمل بالأسواق المصرية من خلال إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الفريق مميش أن هذه الخطوة هامة من قبل شركة "مرسيدس" لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية.