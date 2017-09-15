الإفتاء عن لبس الرجل لـ"الحظاظات والسلاسل": "دي بتاعت البنات"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "لبس الحظاظات والسلاسل للبنات فقط وليس للشباب".

جاء ذلك في رده على تساؤل أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك" متابعًا: "الحظاظات والسلاسل دي بتاعت البنات فلو الولد هيلبس لبس البنات، يبقى هو عارف وضعه إيه".

وأثار الفيديو الذي تضمن الفتوى، جدلًا على صفحة دار الإفتاء، حيث تضمنت التعليقات تساؤلات العديد من المتابعين مثل "أين الحكم في جوابه؟"، فيما كتب آخر "أين الحكم يا فضيلة الشيخ لابد من ذكره بنص حديث رسول الله".