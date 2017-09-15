الإفتاء عن لبس الرجل لـ"الحظاظات والسلاسل": "دي بتاعت البنات"
الإفتاء عن لبس الرجل لـ"الحظاظات والسلاسل": "دي بتاعت البنات"
11:58 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
لبس الرجل لـالحظاظات والسلاسل
كتبت- عايدة رضوان:
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "لبس الحظاظات والسلاسل للبنات فقط وليس للشباب".
جاء ذلك في رده على تساؤل أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك" متابعًا: "الحظاظات والسلاسل دي بتاعت البنات فلو الولد هيلبس لبس البنات، يبقى هو عارف وضعه إيه".
وأثار الفيديو الذي تضمن الفتوى، جدلًا على صفحة دار الإفتاء، حيث تضمنت التعليقات تساؤلات العديد من المتابعين مثل "أين الحكم في جوابه؟"، فيما كتب آخر "أين الحكم يا فضيلة الشيخ لابد من ذكره بنص حديث رسول الله".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
استعادة الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "تويتر" بعد ساعات من سرقتها
-
مرصد الإسلاموفوبيا يدين استمرار عمليات الابادة الجماعية ضد المسلمين
-
الإفتاء: دعوات المساواة في الميراث "واهية وتفتقد العلم بقواعد الشرع"
-
"البحوث الفلكية" يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى.. والإفتاء: "نستطلع
إعلان
إعلان