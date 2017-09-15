رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي يسلمها نائب وزير الخارجية

القاهرة- أ ش أ:

تسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رسالة كتابية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب فيها عن تقدير مصر لموقف السنغال الداعم لمرشحة أفريقيا الوزيرة مشيرة خطاب في منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وذكرت الخارجية - في بيان لها اليوم الجمعة-، أن الرئيس السنغالي تسلم الرسالة خلال لقائه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السنغالي ونائب وزير الخارجية بحثا، خلال اللقاء، مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والتنسيق بين الدولتين في إطار عضويتهما في مجلس الأمن ودورهما الفاعل في الاتحاد الأفريقي والنيباد.