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الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت على جميع المناطق

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت على جميع المناطق

11:50 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت على جميع المناطق

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة شمالًا حتى شمال الصعيد، حار على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهيّ معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :
الصغرى - العظمى
القاهرة 24 32
وسط الدلتا 23 32
الإسكندرية 24 30
بلطيم 23 30
مطروح 22 28
السلوم 20 29
سيوة 22 32
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 22 33
السويس 22 33
رأس سدر 24 29
نخل 19 30
نويبع 26 32
طابا 21 30
كاترين 18 31
الطور 25 30
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 27 32
الفيوم 23 33
بني سويف 23 33
المنيا 22 34
أسيوط 22 34
سوهاج 24 36
قنا 24 37
الأقصر 24 38
أسوان 25 38
أبو سمبل 26 37
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 26 36
أبو رماد 26 35
رأس حدربة 27 34
حلايب 27 34

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