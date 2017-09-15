دخل السجن وندم على مقابلة «مبارك».. 14 معلومة عن عزت العلايلي

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ترسخ حب الفن في وجدانه منذ الطفولة، والسبب في ذلك أنه تربى تربية ثقافية في منزل يحترم الفن ويقدره، ولكن ليس للدرجة التي تدفع أحد أبناء تلك الأسرة بامتهانه، وعلى مسؤوليته الخاصة دخل مجال التمثيل ونجح به، ليصبح أحد أشهر نجوم الدراما والسينما في مصر والوطن العربي.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 14 معلومة عن الفنان القدير عزت العلايلي.

1- اسمه بالكامل "عزت حسن العلايلي".

2- ولد في حي "باب الشعرية" بمدينة القاهرة، في 15 سبتمبر 1934، أي أنه يبلغ من العمر 83 عاما.

3- تربى في أسرة متوسطة الحال، تتكون من أب عمل محاسبا، وأم، وخمسة أخوات هن: "عصمت، عفت، عنايات، نجوان، فاطمة"، وكان ترتيبه الثالث بينهم.

4- تعلق بالتمثيل منذ طفولته لدرجة أنه كان يبني مسرحا داخل الشقة أثناء فترة خروج والديه، وذلك من خشب السرير، ويسمح لأبناء الجيران بالدخول مقابل "قرش تعريفة"، لمشاهدته وهو يقول المونولجات.

5- اكتسب من والده الطابع الثقافي، إذ كان الأب مولعا بالشعر والقراءة، ولديه مكتبة كبيرة من الكتب، كما أنه اعتاد على اصطحابه لمشاهدة مسرح يوسف بك وهبي، ومسرح نجيب الريحاني.

6- في عام 1950 قرأ إعلانا في شرفة أحد المحامين بحي السيدة زينب، يطلب من الراغبين في التطوع مع الفدائيين بالإسماعيلية تسجيل أسمائهم للمشاركة، وبالفعل ذهب إلى الإسماعيلية وساهم في نقل السلاح إلى الفدائيين هناك.

7- بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في منطقة المنشية بالإسكندرية في عام 1954، تم إلقاء القبض على "عزت" وإيداعه السجن لمدة 3 أشهر، وذلك بعدما تبين أن المحامي الذي سجل اسمه عنده من بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

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8- يعتبر فترة حبسه في السجن من المحطات الهامة في حياته، لأنه قضى تلك الفترة مع كبار المثقفين والمفكرين، مثل عبد الرحمن الخميسي، وحسن فؤاد، الأمر الذي ساهم في تكوين أفكاره ومعتقداته في الحياة.

9- تمنى والده أن يكون محاسبا مثله، لكن "عزت" فضل دراسة التمثيل، ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية.

10- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وتم تعيينه في التليفزيون عام 1960، ومن هناك بدأت مسيرته الفنية.

11- قدم في التليفزيون برنامجا بعنوان "رحلة اليوم"، وكان يجوب فيه المحافظات لتصوير أفلام قصيرة عن كل محافظة في يوم واحد، وقال عن ذلك الفيلم إنه كان يتم مشاهدته في مبنى رئاسة الجمهورية، على حد تصريحاته في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

11- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "الأرض، الأبرياء، ذئاب لا تأكل اللحم، بئر الخيانة، إسكندرية ليه، المواطن مصري، البريء والجلاد، 2 ضد القانون، الطريق إلى إيلات، كلاب المدينة، لا تقتلوا الحب، جرانيتا"، بجانب فيلم "تراب الماس"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويجسد فيه "عزت" دور "حسين الزهار".

12- له مشاركات فنية متميزة بعدد من الأعمال التليفزيونية منها: "أولاد الحارة، ميرامار، اللص و الكلاب، بوابة المتولي، الحسن البصري، حرس سلاح، لقاء السحاب، عسكر و حرامية، موعد مع الوحوش، ويأتى النهار، ربيع الغضب"، بجانب تقديمه لعدد من المسرحيات مثل: "أولادنا في لندن، العمر لحظة، تمر حنة، خيال الظل، أهلا يا بكوات".

13- تزوج من السيدة الراحلة ثناء الحديدي، وأنجب منها "محمود"، وهو رئيس حزب المصريين الأحرار.

14- قال في حوار صحفي سابق مع جريدة "روزاليوسف" عقب ثورة 25 يناير، إنه ندم على المشاركة في وفد الفنانين الذي التقى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحا: "الفنانين الذين كانوا غاضبين لعدم اختيارهم للقاء مبارك وضعهم أفضل من وضعي بكثير، لأني اكتشفت أن هذه اللقاءات كانت لتجميل وجهه وليس بهدف الإصلاح والاهتمام بالفن والمجتمع كما ظننت في البداية.