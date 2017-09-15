ضبط مصنع حلويات بالقليوبية لاستخدامه علامات تجارية غير مسجلة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث القليوبية، صاحب مصنع حلويات، أثناء استخدامه علامات تجارية غير مسجلة، لخداع المواطنين وتحقيق أرباح.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط "محمد . س . إ" 57 سنة، صاحب مصنع حلويات بمنطقة عزبة المتيني، لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة (رومانس).

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط 3 فرن تسوية، و4 مضرب بيض، و1 طن دقيق فاخ استخراج 72%، و400 كجم عسل جلوكوز، و1 طن سكر، و6 أسطوانات بوتاجاز كبيرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9190 جنح قسم أول بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.