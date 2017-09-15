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الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"

11:49 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

انفجار لندن

لندن - (د ب أ):

رجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن وأصاب عدة أشخاص، هجوما إرهابيا.

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مصراوي Masrawy

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