الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"
الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"
11:49 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
انفجار لندن
لندن - (د ب أ):
رجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن وأصاب عدة أشخاص، هجوما إرهابيا.
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