الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"

لندن - (د ب أ):

رجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن وأصاب عدة أشخاص، هجوما إرهابيا.