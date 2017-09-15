وزير الخارجية البريطاني يدعو المواطنين للهدوء عقب انفجار لندن

كتب - عبدالعظيم قنديل:

ناشد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز، اليوم الجمعة، سكان مدينة لندن بالحفاظ على الهدوء.

قال جونسون :"يجب على الجميع الحفاظ على الهدوء وعيش حياتهم بطريقة طبيعية".

وقال جونسون: "أخشى أن تكون معلوماتي محدودة، ومن المهم عدم التكهن في الوقت الراهن بطبيعة التفجير، سواء كان إرهابيًّا أم لا، وعلى حد علمي فشرطة النقل البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب في موقع الحادث وسيطلعونا على المزيد من المعلومات".

وكانت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية، قد أعلنوا اليوم، الجمعة، وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، إن هناك فوضى تعم مترو أنفاق لندن بعد الانفجار، إذ أكدت شرطة العاصمة وخدمات الإسعاف فى لندن أنها فى موقع "حادث" فى محطة مترو "بارسونز جرين" فى جنوب غرب العاصمة.

ولا تزال محطة "بارسونز جرين"، في غرب لندن، مغلقة مع حث أفراد الجمهور على تجنب المنطقة، حيث صرحت الشرطة انهم يعاملون هذا الحادث على انه حادث ارهابى.