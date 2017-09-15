"ببلاش".. هذه الابتكارات رفض مخترعوها الكسب من ورائها

كتب- أحمد عصام روّاي:

عندما تسمع عن المخترعين العظماء، فإن أول ما يتبادر للذهن هو ثراؤهم الفاحش، كالمبتكريين الحاليين أمثال "بيل جيتس" و "ماركزوكربيرج" و "إيلون ماسك"، لكن الحقيقة تختلف.

هناك الكثير من المخترعين لم يحصلوا على أي عوائد إطلاقًا من ابتكاراتهم. ويرجع ذلك بسبب حبهم للبشرية ورفضهم تسجيلها، أو بسبب مشاكل أثناء التسجيل، أو بسبب عدم تقديرهم لقيمة الفكرة الحقيقية في بادئ الأمر.

وتعتبر أهم هذه الاختراعات هي:

- أعواد الثقاب "الكبريت"

كان "جون ووكر" جراح، ولكنه لم يحقق طموحه عبر عمله بالطب، فتركه واتجه للكيمياء، حيث كان هدفه هو الحصول على النار بطريقة بسيطة وآمنة، ونجح في تحقيق ذلك بعد عدة محاولات فاشلة، عبر مزيج من الكبريت والبوطاس والغراء. وعلى الرغم من نصائح زملائه بتسجيل براءة الاختراع، إلا أنه رفض ذلك من أجل إتاحة استخدام أعواد الثقاب للجميع.

-آلة الكاريوكي

اخترع "دايسوك إينو" آلة الكاريوكي -والتي تعني الأوركسترا الخيالية باللغة اليابانية- من أجل تسهيل عرض موسيقى الفرقة التي كان يعمل بها قارع طبول أثناء الاتفاق مع متعهدي الحفلات. وعلى الرغم من انتقاله للعمل بمجال المال والأعمال، إلا أنه لم يسجل اختراعه من أجل إتاحة استخدامه للفرق الزميلة. وفي عام 2004، تم منحه جائزة نوبل فخرية للسلام من قبل جامعة هارفرد الأمريكية، وهي نسخة شبيهة من جائزة نوبل تمنح للأشخاص الذين يأتون بإنجازات متواضعة وفريدة.

-شبكة "الإنترنت"

تم تصميم شبكة الإنترنت في البداية من أجل تسهيل نقل البيانات بين منظمة "سيرن" الفيزيائية والفيزيائيين في مختلف دول أوروبا والعالم. ولضمان استمرار هذا الهدف النبيل الذي يساعد على تبادل المعلومات وتطوير العلوم بسرعة وكفاءة، لم يقم "تيم برنرز لي" مخترع الأنترنيت بتسجيل براءة إختراعه وتركها متاحة للجميع واستعمالها أو استغلالها أو تطويرها بسهولة.

-حزام الأمان بالسيارت

تم اختراع حزام الأمان ذو الثلاث نقاط أول مرة في سنة 1959 من طرف شركة فولفو لصناعة السيارات، حيث قام المهندس "نيلس بوهلين" بتطويره، والذي كان يعمل في السابق على المقاعد المقذوفة لدى شركة ”صاب“. يأخذ هذا الحزام شكل الحرف اللاتيني "Y" وهو عبارة عن توحيد حزامي منطقة الخصر ومنطقة الكتف، وخلال الإصطدام يقوم هذا الحزام بتوزيع طاقة حركة الجسم على كل من الصدر والكتفين والحوض، ومنه يقوم بتقليل حجم الإصابات. كانت أول السيارات المجهزة بالحزام ذو الثلاث نقاط في العالم هي سيارة "Volvo PV 544"، وكانت أول سيارة تتضمنه كخاصية أساسية فيها هي سيارة "Volvo 122"، وبعد الفراغ من تطويره قامت شركة فولفو بجعل تصميم إختراعها مفتوحا وبإمكان جميع مصنعي السيارات تصنيعه وتطويره مجانًا، وذلك من أجل سلامة البشر فقط.

- لقاح "سالك" لشلل الأطفال

"الشعب هو المالك الفعلي لهذا الدواء، لا توجد براءة إختراع، هل بامكانك تسجيل الشمس كبراءة اختراع مثلا؟" هكذا عبر "سالك" مكتشف لقاح فيروس شلل الأطفال عندما طلبوا منه تسجيله حتى تجني الشركات الطبية الأرباح. وفي سنة 1955 انتهي من تطوير اللقاح، وقام بإجراء تجارب ميدانية ناجحة شارك فيها ما يفوق المليوني طفل من أطفال المدارس. وعندما تم الإعلان عن الإكتشاف للعلن، هللت البشرية باسمه وأطلقوا عليه لقب "محقق المعجزات"، حتى أنه كاد يُعلن عن اليوم ويعتبر عيدا وطنيا، وبدأت بعد ذلك العديد من الدول حملات تلقيح واسعة للأطفال ضد الشلل.