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التموين: ضبط 70 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة

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مصراوي Masrawy

: ضبط 70 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة

11:53 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

التموين: ضبط 70 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة

ضبط 70 قضية تموينية

كتب - علاء عمران:

شنت مباحث التموين بالقاهرة، حملة أمنية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية.

أسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وبقيادة اللواء هاني القاضي، مدير الإدارة عن ضبط 70 قضية تموينية متنوعة ضمت "3.350" أطنان دقيق، و "14.360" طن سكر، و "250" كيلو أرز، و "14.420" طن زيت طعام" تنوعت بين حجبها عن الأسواق ومجهولة المصدر.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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