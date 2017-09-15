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مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

11:40 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

قُتل عامل في مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة أوسيم؛ اليوم الجمعة، بسبب خلافات قديمة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب.

كشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن مشادة كلامية بين طرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتل عامل بورشة نجارة.

وتمكن المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط 3 متهمين، وحُرر محضر أحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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