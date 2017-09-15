ضبط لصين سرقا كابلات وفلنكات محطة سكة حديد شبرا الخيمة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد شبين القناطر بالقليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين حال قيامهم بسرقة كابلات نحاسية وفلنكات من داخل حوش محطة شبرا الخيمة وشبين القناطر.

تعود أحداث الواقعة حال مرور الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد شبين القناطر وشبرا الخيمة؛ للإطمئنان على الحالة الأمنية، فتم من ضبط “ع.س"، 35 سنة، عاطل، و"ع.ج"، 14 سنة، حال تواجد الأول بحوش محطة شبين القناطر متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن "عدد 2 فلنكة حديدية وزنتا حوالي 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط آخر حال تواجده بحوش محطة شبرا الخيمة؛ متلبسا بسرقة عدد 2 قطعة كابل نحاسي بطول الواحد 5 متر وزنتا حوالي 15 كيلو جرام من داخل مخزن الإشارات بحوش محطة الصوامع مستخدما في ذلك مشرط وقصافة قطع أسلاك وصفيحة منشار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيعها لأحد تجار الخردة، وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تحررت المحاضر اللازمة وتم إرسالهما بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة أول شبرا الخيمة ومركز شرطة شبين القناطر لقيدهما وعرضهما على النيابة العامة.