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المركزى يثبت سعر الدولار عند 17.61 جنيه

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المركزى يثبت سعر الدولار عند 17.61 جنيه المركزى يثبت سعر الدولار عند 17.61 جنيه

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الخميس-، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيها، فى مقابل نحو17.60 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 17.71 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات امس.

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وشهدت العملة الخضراء استقرار فى البنوك، و بلغ اعلى سعر للدولار فى كلا من البنك الاهلى المصرى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك اتش اس بى سى مسجلا 17.73 جنيها للبيع، و17.63 جنيها للشراء.

فيما بلغ اقل سعر للدولار فى كلا من البنك التجارى الدولى، وبنك ايران للتنمية، وبنك القاهرة، وبنك الأسكندرية مسجلا 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء.

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التحرير

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