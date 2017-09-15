المركزى يثبت سعر الدولار عند 17.61 جنيه

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الخميس-، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيها، فى مقابل نحو17.60 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 17.71 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات امس.

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وشهدت اسعار العملة الخضراء استقرار فى البنوك، و بلغ اعلى سعر للدولار فى كلا من البنك الاهلى المصرى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك اتش اس بى سى مسجلا 17.73 جنيها للبيع، و17.63 جنيها للشراء.

فيما بلغ اقل سعر للدولار فى كلا من البنك التجارى الدولى، وبنك مصر ايران للتنمية، وبنك القاهرة، وبنك الأسكندرية مسجلا 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء.