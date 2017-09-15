تفاصيل اجتماع سحر نصر بالشركات الأمريكية لضخ استثمارات جديدة

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من الشركات والبنوك الأمريكية المستثمرة فى مصر، بمقر الوزارة بصلاح سالم، وحضر اللقاء ممثلون عن شركات "جنرال إلكتريك" و"ابفي" للأدوية، و"جونسون" و"كارجيل" و"ميرك اند كو" و"إكسون موبيل" و"كلوقز" للأغذية، وبنك جى بى مورجان ومستر كارد.

وأكدت الوزيرة أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فى مصر له دور هام فى التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين الأمريكيين فى مصر، مؤكدة حرص الوزارة علي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل فى الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.

وقد دار حوار بين الوزيرة وممثلي الشركات الأمريكية، الذين أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نيبال دهب، المدير الإقليمى للعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "ابفى" الأمريكية للأدوية، أن شركتها تعمل فى مصر منذ 50 سنة، ولديها أعمال بقيمة 100 مليون دولار.

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وذكر ميلفين مينك، المدير الإقليمي لشركة كارجيل الأمريكية فى مصر، أن استثمارات شركته فى مصر وصلت إلى 200 مليون دولار، ويعتزمون ضخ 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشادت نهى سليم، مدير العلاقات الحكومية بشركة"ميرك آند كو" الأمريكية للأدوية، بتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، معربة عن أملها فى تعزيز التعاون الاستثماري فى قطاع الأدوية، وأشارت سها على، مديرة بنك جي بي مورجان فى مصر وشمال إفريقيا، إلى أن البنك يعد رقم واحد فى أمريكا، ويعمل فى مصر منذ 40 عاما ولديه مكتب تمثيل بها.

وذكرت نهاد شلباية، مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، أن الشركة لديها نحو 360 محطة وقود فى مصر، ومصنعان لخلط الزيوت.

وأوضح أحمد البكارى، مدير شركة "كلوقز مصر" الأمريكية للأغذية، أن الشركة لديها 5 مصانع فى مصر و24 خط إنتاج، وحجم العمل وصل إلى نحو مليار جنيه، ويعمل لديها 4000 عامل.​