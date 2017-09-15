اللقطات الأولى لانفجار حاوية في محطة مترو أنفاق غرب لندن

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عرضت قناة "أون لايف" اللقطات الأولى لإنفجار أحد محطات مترو أنفاق غرب لندن عقب انفجار وقع في حاوية خارج محطة أنفاق في العاصمة البريطانية لندن.

تسبب الانفجار القريب من محطة بارسونز غرين في لندن في إصابة عدة أشخاص بحروق، ولم يسفر عن أي وفيات، بينما ذكرت الشرطة البريطانية، أنها على علم بحادث فى محطة بارسونز جرين، في غرب لندن، وأن رجال الشرطة موجودون فى الموقع، فيما قالت خدمة الإسعاف فى لندن، إنها موجودة بمحطة بارسونز جرين، فى غرب لندن.

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من جهتها، أكدت هيئة النقل في لندن، عبر موقع التغريدات المصغّرة "تويتر"، توقف الخدمة بين محطتى مترو "إيرلز كورت"، و"ويمبلدون".