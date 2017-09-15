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مميش: نجاح المفاوضات على عودة «مرسيدس بنز» للسوق المصرية

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مميش: نجاح المفاوضات على عودة «مرسيدس بنز» للسوق المصرية مميش: نجاح المفاوضات على عودة «مرسيدس بنز» للسوق المصرية

التحرير

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في مفاوضاته مع شركة "مرسيدس بنز" لعودتها للسوق المصرية، وذلك خلال حضور الوفد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات ولقاء كبار مسئولي الشركة.

وقال الفريق مميش: إنه "اجتمع ومسئولي شركة مرسيدس واتفقا من حيث المبدأ على عودة الشركة للعمل بالأسواق المصرية، من خلال إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

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وأكد "مميش" أن هذه الخطوة هامة من قبل شركة "مرسيدس" لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية.

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التحرير

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