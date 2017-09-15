مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع مولر

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ توماس مولر الصيف المقبل.

ويعاني اللاعب الألماني من جلوسه على مقاعد البدلاء كثيرًا في حقبة المدرب الإيطالي الحالي للفريق كارلو أنشيلوتي، ليفكر جديًا في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري.

ويجلس مولر على مقاعد البدلاء هذا الموسم، بعد تعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب ريال خاميس رودريجز على سبيل الإعارة في الميركاتو الأخير.

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وسبق أن صرح مولر منذ أيام قليلة بأنه رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد منذ عامين، مفضلًا البقاء في ألمانيا.

وعلى الرغم من تفكير إدارة بايرن ميونيخ في الإطاحة بكارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري من أجل التعاقد مع مدرب هوفنهايم جوليان ناجيلسمان، فإن ذلك لا يمنع مولر من التفكير بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي، على أن يكون مانشستر يونايتد وجهته المقبلة.

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب الألماني لصحيفة "ذا صن" أن مولر يبحث عن تحد جديد، على الرغم من رفض بايرن ميونيخ رحيله عن الفريق، إلا أن إدارة البايرن لن تقف في طريقه بعد المونديال المقبل.