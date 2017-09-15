بارتوميو: ميسي يلعب بالفعل تحت بنود عقده الجديد

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أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أن النجم الأرجنتيني يلعب مع البرسا حاليا تحت شروط عقده الجديد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني وافق على تجديد عقده حتى عام 2021، ولكنه لم يوقع بشكل رسمي بعد.

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وأوضح بارتوميو بأن برشلونة سيلتقط الصور الرسمية لتجديد ميسي لتعاقده قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن والد اللاعب الأرجنتيني وقع بالفعل على العقد الجديد، كون والده هو المسؤول الأول عن الحقوق الخاصة بصورة ميسي.

وأشار بارتوميو إلى تجديد ميسي تعاقده حتى عام 2021، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني يلعب بالفعل تحت بنود العقد الجديد.