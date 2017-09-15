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5 إحصائيات من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا

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5 إحصائيات من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا 5 إحصائيات من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا

التحرير

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انطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2017- 2018 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهدت الجولة الأولى 16 مباراة لم تخل من الأرقام المثيرة.

وشهدت مباراة ماريبور وسبارتاك موسكو أفضل معدل لركض اللاعبين، بعدما بلغ المعدل 11 كم لكل لاعب، بينما شهدت مباراة برشلونة ويوفنتوس أقل عدد من الركض، بينما بلغ معدل قطع اللاعبين للمسافة في الملعب 8 كم لكل لاعب.

وامتلك بايرن ميونيخ أعلى نسبة استحواذ على الكرة في الجولة بنسبة 70%، واحتل كل من ريال مدريد وبرشلونة المركزين الخامس والسادس بنسبة 63% و61% على الترتيب.

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كما احتل بايرن ميوينخ صدارة قائمة أكثر الفرق تسديدًا على المرمى برصيد 24 تسديدة على مرمى أندرلخت.

وارتكب لاعبو موناكو أكبر عدد من الأخطاء بواقع 20 خطأ، بينما لم يتركب لاعبو باريس سان جيرمان سوى 4 أخطاء فقط خلال مواجهة سيلتك.

وبالنظر إلى الكروت الصفراء لم يحصل لاعبو أتلتيكو مدريد على أي إنذار في مواجهة روما، بينما حصل لاعبو توتنهام وليفربول على الكم الأكبر في الجولة برصيد 3 إنذارات.

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