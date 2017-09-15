ميسي ورونالدو.. صراع لا ينتهي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لن يتوقف الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن منافسة أحدهما الآخر على من اللاعب الأفضل في العالم، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وظهر ذلك خلال هذا الموسم من الجولة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما سجل ليونيل ميسي ثنائية في شباك بوفون في فوز البرسا بثلاثية على يوفنتوس، وكذلك سجل رونالدو ثنائية في فوز ريال مدريد على أبويل نيقوسيا.

وبعيدًا عن الجدال الدائر حول من فيهما اللاعب الأفضل في العالم، يحرص الثنائي على التنافس بشراسة في دوري الأبطال.

وبالنظر إلى أرقامهما في دوري أبطال أوروبا، نجد أن رونالدو يحتل صدارة القائمة التاريخية لهدافي المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية برصيد 107 أهداف، بينما يحتل ميسي المركز الثاني برصيد 96 هدفا.

وخاض رونالدو 141 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليبلغ معدله التهديفي هدفا في كل 114 دقيقة، بينما يبلغ معدل ميسي التهديفي هدفا كل 100 دقيقة.

شاهد أيضا

ويحمل رونالدو الرقم القياسي كأكثر لاعب سجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا، وذلك في 30 مناسبة مقابل 27 مرة للنجم الأرجنتيني.

وبالنظر إلى أرقام الثنائي في الدوري الإسباني نجد أن ميسي خاض 385 مباراة سجل خلالها 354 هدفا، أي بمعدل هدف كل 87 دقيقة، بينما سجل رونالدو 285 هدفا في 265 مباراة بمعدل هدف كل 80 دقيقة.

وبالنظر إلى صناعة الأهداف يتفوق اللاعب الأرجنتيني بشكل كاسح بصناعته 160 هدفا مقابل صناعة اللاعب البرتغالي لـ90 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض رونالدو 154 مباراة وسجل 78 هدفا، بينما خاض ميسي 118 مباراة وسجل خلالها 58 هدفا.

وبالنظر إلى ألقاب الثنائي نجد أن ميسي توج بـ32 لقبا من بينها 30 لقبا مع برشلونة، بينما توج رونالدو بـ25 بطولة من بينها 13 لقبا مع ريال مدريد.