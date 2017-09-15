بعد تجديد تعاقده.. مارسيلو يكشف عن أفضل زميل وأصعب خصم واجهه

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جدد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو تعاقده مع ريال مدريد وذلك حتى عام 2022، ليتحدث اللاعب عن تجربته مع الفريق الملكي في غضون الـ10 سنوات الأخيرة.

وتحدث مارسيلو عن أفضل زميل جاوره في مسيرته سواء مع ريال مدريد أو مع البرازيل، قائلًا إنه لعب إلى جوار مجموعة رائعة من اللاعبين أمثال الظاهرة رونالدو ورنالدينيو ورود فان نيستلروي.

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وأوضح مارسيلو بأنه مع ذلك سيختار كريستيانو رونالدو، حيث تدرب إلى جواره كثيرًا، وصنع له العديد من الأهداف التي احتفلا بها معًا.

وعن أصعب خصم واجه مارسيلو، لم يتردد الظهير الأيسر في اختيار لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار، على الرغم من لعبهما إلى متجاورين في المنتخب البرازيلي.