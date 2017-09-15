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مرتضى منصور يتحدث عن الصفقات الجديدة

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مرتضى منصور يتحدث عن الصفقات الجديدة مرتضى منصور يتحدث عن الصفقات الجديدة

التحرير

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أكد رئيس نادي ، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، لعودة الانتصارات، والموسم الجاري سوف يشهد عصرا ذهبيا جديدا للقلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات صحفية إن صفقات الأبيض الجديدة، إضافة قوية للفريق، وكان لا بد منها عقب الاستغناء عن اللاعبين القدامى الذين أضاعوا هيبة الزمالك الموسم الماضي.

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وأضاف منصور: الكثير ينتقد ضم الزمالك لـ20 لاعبا هذا الموسم، ولم يتحدثوا عن فريق الإنتاج الذي ضم أكثر من 20 لاعبا.

يذكر أن الزمالك قد تعادل فى أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم بالدوري العام أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.

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التحرير

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