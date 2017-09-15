الأسيوطي يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة الرجاء

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يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، مواجهة الرجاء أمام نظيره الأسيوطي سبورت، بقيادة الحكم عبد العزيز السيد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وشهدت الجولة الأولى للفريقين بداية مختلفة، حيث تعادل الأسيوطى مع مصر المقاصة (1-1)، بينما نال الرجاء هزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحاول خالد القماش المدير الفنى للرجاء خطف النقاط الثلاث، وإن كان الأمر يبدو صعبا بعد المستوى المتواضع الذى ظهر به الفريق فى مباراة المقاولون، والذى سيدفع القماش لإجراء تغييرات لتلاشى أخطاء المباراة السابقة.

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فى المقابل ظهر الأسيوطى بقيادة علي ماهر، بشكل جيد أمام مصر المقاصة وصيف بطل الموسم الماضى، وكان قريبا من الفوز لولا الهدف الذى سجله جون أنطوى فى الدقيقة 83.

ويسعى الأسيوطي بقيادة على ماهر، لتحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم.