تسمم 5 بينهم طفلة تناولوا "لبن رايب" بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة باشتباه تسمم وإعياء شديد وقيئ مستمر، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كلا من "محمد زغلول أحمد 58 عامًا عامل، رويدا عبد الرؤوف أبوزيد 48 عامًا ربة منزل، وصابر حلمي أحمد 25 عامًا عامل، سرية حسين أحمد 58 عامًا ربة منزل، الطفلة ياسمين أحمد حلمي 3 أعوام، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية ساقية أبوسقير دائرة المركز مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء وقيئ مستمر.

بسؤال المصابين عدا الأخيرة قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلية "لبن رايب" فاسدة، ونفوا الشبهة الجنائية.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5560 إداري المركز لسنة 2017.