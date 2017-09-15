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"بسنت" تطلب الخلع: جوزى قتل قطتي "كيتي"

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مصراوي Masrawy

"بسنت" تطلب الخلع: جوزى قتل قطتي "كيتي"

11:25 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

كتبت - نور العمروسي:

قتل قطتها "كيتى" فأقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطلب الخلع منه.

وتزوجت "بسنت" (23 سنة) ابنة رجل الأعمال من "أحمد" (25 سنة) المحاسب الذى يعمل في شركة والدها بعد قصة حب شبيهة بتلك التي تحدث في المسلسلات التركية، حسب قولها.

بدأ التعارف بين "بسنت" و"أحمد" في الجامعة، ونشأت بيننا قصة حب استمرت طول فترة الدراسة، وبعد التخرج طلبت من والدها توظيفه فى إحدى شركاته، لتعمل إلى جواره، حتى تكلل حبهما بالزواج.

وتعشق الزوجة الشابة، تربية القطط، منذ طفولتها، وتعامل قطتها "كيتي" معاملة خاصة، وعندما تزوجت أخذتها معها إلى منزل الزوجية، حتى فوجئت بزوجها يكره قطتها ويتعدى عليها بالضرب بقدمه كلما رآها.

وحسبما تروى "بسنت"، فإنها كانت تتألم و"قلبها بيوجعها" كلما رأت زوجها يضرب قطتها التي كانت تحبها جدا لأنها "تفهمها وتحس بها أكثر من البشر، وتعيش معها لحظة فرحها ولحظة حزنها، حتى وهى مريضة تجلس بجانبها والحزن يملأ عينها وكأنها هى المريضة".

ووصلت الزوجة لكراهية زوجها الكاملة وطلبها الانفصال عنه، بعدما وصلت كراهيته لـ"كيتي" القطة الهادئة التي لم تتسبب فى أي إزعاج له، لدرجة أنه حملها ورماها من الشباك، فماتت، دون أن يراعى ارتباطها بها، فهى من ربتها وكأنها طفلتها.

وتساءلت "بسنت": "إذا كان زوجى يحبني فعلا لما حرمني من هذه السعادة؟ وقتل حبه بداخلي عندما قتل "كيتى"، حتى إنها لم تعد تحتمل رؤيته، لأنه أوصلها لحالة نفسية سيئة جدا"، ولذا أقامت دعوى الخلع التي تحمل رقم 8812 لعام 2017

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