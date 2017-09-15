"استورجي" يطعن زميله بسبب خلاف على "كارت ميموري" في قليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن "استورجي" زميله بقليوب، بسبب خلاف على كارت ميموري، الأمر الذي تسبب في خروج أحشائه من بطنه، ونقل على إثرها في حالة خطرة لمستشفى معهد ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى معهد ناصر العام بوصول "كريم. أ. س" 28 سنة، "استورجي"، ومقيم بطنان التابعة لمركز قليوب، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، ونزيف داخلي بالبطن، وخروج جزء من منديل البطن خارج الجسم.

انتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، بسؤل شقيق المصاب "سيد. إ" 33 سنه عامل، اتهم "محمد. س. س" 30 سنة، "استورجي" بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات على "كارت ميموري" ادعى كل منهما ملكيته له، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بإصابة شقيقه.

تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط المشكو في حقه، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19165 جنح مركز قليوب لسنة 2017، وأخطرت النيابة.