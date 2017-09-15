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مصرع مسن غرقًا في مياه بحر تنهلا بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع مسن غرقًا في مياه بحر تنهلا بالفيوم

11:20 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

مصرع مسن غرقًا في مياه بحر تنهلا بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي موظف بالمعاش، مصرعه غرقًا ببحر تنهلا بمدينة الفيوم، أثناء جلوسه أعلى سور كوبري مطل على البحر.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم الفيوم "أول" بغرق "عبد العليم عبد الهادي رجب" 62 سنة، موظف بالمعاش.

تبين من تحريات الرائد كريم حمزة رئيس مباحث قسم الفيوم "أول"، أن المُسن كان يجلس على سور بحر تنهلا بمنطقة دار الرماد، وغلبه النعاس وسقط في مياه البحر؛ ما تسبب في وفاته غرقًا.

جرى نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم لتولي التحقيق.

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