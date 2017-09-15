سقوط "روايح" بعد هروبها من تنفيذ 28 حكما قضائيا ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط ربة منزل بتهمة الهروب من 28 حكما قضائيا بمدينة بنها.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بنها، يفيد بضبط المدعوة "روايح. ع. أ" 69 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة الحرس الوطني، والمحكوم عليها في 28 حكما جزئيا "تبديد"، آخرها القضية رقم 2446 جنح بنها حصر رقم 2891 لسنة 2016، بالحبس أسبوع وكفالة 20 جنيها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.