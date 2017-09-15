"الزراعة" تنسّق مع "العدل" لمواجهة تعديات الأراضي وتسريع الفصل في المخالفات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتضمين محاضر التعدي على الأراضي الزراعية، شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة لوقف إحالة قضايا حماية الأراضي لمكتب الخبراء وتلافياً لطول فترة التقاضي وسرعة الفصل فيها.

وأضاف البنا في تصريحات صحفية، أن التنسيق يأتي حرصاً من الحكومة على سد الثغرات التي كانت موجودة في محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التبوير والتجريف والتقسيم على الأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه تم إعداد ومراجعة نماذج لمحاضر المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعي مُحرر المحضر وذلك طبقاً لقرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1996، لافتًا إلى أنه سيتم إشراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال في محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل في القضية.

وأوضح البنا أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لإخطار المحافظين والوحدات المحلية، فضلًا عن إخطار النائب العام لإخطار المحامين العموم بالمحافظات لتبليغ وكلاء النائب العام بالمحافظات.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون مع أي مخالفة للتعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن الرقعة الزراعية هي أمن قومي لارتباطها بغذاء المصريين، والاعتداء عليها جريمة في حق الوطن والأجيال القادمة.​