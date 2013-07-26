تزامنًا مع المسيرات.. التليفزيون يعرض فيلما وثائقيا عن "الانتهاكات في عهد المعزول"

التلفزيون المصري يعرض فيديو "الوطن" عن تعذيب أنصار مرسي للمتظاهرين أمام "الاتحادية"

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

تزامنًا مع انطلاق المسيرات في جميع ميادين مصر، من مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، ومؤيدين لاستجابة دعوة عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.

عرض التلفزيون المصري فيلما وثائقيا عن الكوارث التي حدثت في عهد الرئيس المعزول، ومن أبرز العناوين التي عرضها الفيلم: "مذابح في عهد المعزول"، "العدالة تحت الحصار في عهد المعزول"، "المعزول يهدد حقوق المرأة"، "المعزول يفشل في استخدام ورقة الطائفية".

تحدث الفيلم عن مذبحة رفح، سلق الدستور، على حد وصف الفيلم، مشيرا إلى أنه خرج لنا بدستور قسم المصريين، وأجرى استفتاء على الدستور شكك بعض الحقوقيين على نتائجه.

كما عرض التلفزيون المصري فيديو بوابة "الوطن"، بتعذيب جماعة الإخوان المسلمين للمواطنين أمام قصر الاتحادية وإجبارهم على أنهم يأخذون تمويلا من الحزب الوطني.

واستضاف الفيلم الوثائقي عددا من المفكرين والإعلاميين، مثل كمال الهلباوي الإخواني المنشق عن الجماعة، وبثينة كامل، وعماد جاد، وثروت الخرباوي، وغيرهم.

كما أشار الفيلم الوثائقي بتفوق "المعزول" على مبارك في اعتقال الأطفال، وممارسة الانتهاكات ضدهم واحتجازهم في أماكن غير قانونية.