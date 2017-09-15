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أسر 23 شخصا قتلوا في حريق بمدرسة إسلامية في ماليزيا تنتظر جثثهم

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مصراوي Masrawy

أسر 23 شخصا قتلوا في حريق بمدرسة إسلامية في ماليزيا تنتظر جثثهم

11:20 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

أسر 23 شخصا قتلوا في حريق بمدرسة إسلامية في ماليزيا تنتظر جثثهم

كوالالمبور- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام ماليزية أنه من المتوقع تسليم جثث 23 ضحية قتلوا في حريق بمدرسة داخلية إسلامية بالعاصمة كوالالمبور إلى أسرهم اليوم الجمعة، في أعقاب استكمال تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه) لتحديد هوية الرفات التي احترقت بشكل سيء.

وذكر موقع صحيفة "ستار" الماليزية على الانترنت أن أسر الضحايا تنتظر بالفعل عند مشرحة صباح اليوم الجمعة، بعد يوم من نشوب حريق في عنابر النوم بمدرسة تحفيظ قرآن في كوالالمبور.

وقالت صحيفة "مالاي ميل" إن التحقيقات تجرى لتحديد سبب نشوب الحريق، حيث أثيرت شكوك بعد العثور على عبوتي غاز داخل المدرسة.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد الضحايا طفل سبع سنوات.

وقال رئيس شرطة كوالالمبور أمس الخميس إنه من بين الضحايا 21 مراهقا تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاما ومدرسان.

وهرب 14 طالبا وأربعة مدرسين أو تم إنقاذهم من الحريق.

وتوجد في ماليزيا 519 مدرسة تحفيظ قرآن، حيث يتم إرسال الاطفال لحفظ القرآن، لكن يعتقد أن هناك الكثير من المدارس الاخرى غير المسجلة.

وذكر رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق في تغريدة له على موقع (تويتر) أمس الخميس أن مدارس التحفيظ يجب أن تلتزم بمعايير وقواعد السلامة.

ووقع حوالي 211 حريقا في مدارس التحفيظ في مختلف أنحاء البلاد، خلال العامين الماضيين، طبقا لتقرير من صحيفة "ستار" الشهر الماضي.

وفي عام 1989، لقيت 27 تلميذة حتفها عندما دمر حريق مدرسة إسلامية وثمانية من النزل الخشبية.

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