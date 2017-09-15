وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا
وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا
11:16 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
موسكو - (د ب ا):
قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن اتصالا هاتفيا جمع بين وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.
وأشارت الخارجية، في بيانها، الذي نشرته في حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، إلى أن وزيري الخارجية ناقشا في المكالمة التعاون بشأن سوريا،بحسب ما جاء في وكالة سبوتنيك.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن لافروف وتيلرسون شددا على ضرورة التركيز في عمل مناطق تخفيض التصعيد.
من جهة أخرى ، قال مسؤول في وزارة الخارجية في كازاخستان إن ممثلي المعارضة السورية والحكومة المشاركين في مباحثات "أستانا-6" يناقشون إمكانية التصديق على الوثائق المتعلقة بمناطق خفض التوتر الأربع في سوريا وعدد من الوثائق ذات الصلة كانت كلا من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في استانة في شهر مايو الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.
وتتوزع هذه المناطق على ثماني محافظات من أصل 14محافظة.
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