ضبط هارب من 13 سنة سجن بمحطة مترو دار السلام

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، من ضبط، مسجل هارب من 13 سنة سجن حال تواجده بمحطة مترو دار السلام.

بدأت الواقعة عند اشتبه أحد أفراد أمن بمحطة مترو دار السلام بأحد الأشخاص لتنقله من مكان لآخر على رصيف القطار وباستدعائه للكشف على هويته تبين أنه يدعى "إ.ع"، 25 سنة، كما تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضيتين رقمي جنايات قسم شرطة الحدائق "مخدرات"، حُكم عليه فيها غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والقضية الثانية جنايات قسم شرطة الحدائق "مخدرات اتجار"، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة أول مترو الانفاق وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة دار السلام لقيده وعرضه على النيابة.