أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 13 سنة سجن بمحطة مترو دار السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 13 سنة سجن بمحطة مترو دار السلام

11:03 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضبط هارب من 13 سنة سجن بمحطة مترو دار السلام

ضبط هارب من 13 سنة سجن

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، من ضبط، مسجل هارب من 13 سنة سجن حال تواجده بمحطة مترو دار السلام.

بدأت الواقعة عند اشتبه أحد أفراد أمن بمحطة مترو دار السلام بأحد الأشخاص لتنقله من مكان لآخر على رصيف القطار وباستدعائه للكشف على هويته تبين أنه يدعى "إ.ع"، 25 سنة، كما تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضيتين رقمي جنايات قسم شرطة الحدائق "مخدرات"، حُكم عليه فيها غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والقضية الثانية جنايات قسم شرطة الحدائق "مخدرات اتجار"، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة أول مترو الانفاق وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة دار السلام لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 11 قطعة سلاح و48 قضية مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • زوجة تطلب الخلع: "جوزي كان مفهمني إنه مدير..و طلع ديلر مخدرات"

    أخبار

  • تنفيذ 23 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

    أخبار

  • تنفيذ نحو 23 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    أخبار

إعلان

225f9ad973.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي