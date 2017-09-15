الاستثمار: شركات أمريكية تؤكد اعتزامها زيادة استثماراتها في مصر

القاهرة- (أ ش أ):

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من ممثلي الشركات والبنوك الأمريكية المستثمرة فى مصر.

حضر اللقاء ممثلون عن شركات "جنرال اليكتريك" و"ابفي" للأدوية، و"جونسون" و"كارجيل" و"ميرك اند كو" و"إكسون موبيل" و"كلوقز" للاغذية وبنك جى بى مورجان ومستر كارد، حسب بيان للوزارة.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار أن الوزيرة أجرت حوارا بين الوزيرة وممثلي الشركات الأمريكية الذين أوضحوا رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نيبال دهب المدير الاقليمى للعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "ابفى" الامريكية للأدوية أن شركتها تعمل فى مصر منذ 50 سنة ولديها اعمال بقيمة 100 مليون دولار.

وذكر ميلفين مينك المدير الاقليمي لشركة كارجيل الأمريكية فى مصر أن استثمارات شركته فى مصر وصلت إلى 200 مليون دولار ويعتزمون ضخ 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشادت نهى سليم مدير العلاقات الحكومية بشركة"ميرك اند كو" الأمريكية للأدوية بتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر.. معربة عن املها فى تعزيز التعاون الاستثماري فى قطاع الادوية.. وأشارت سها على، مديرة بنك جي بي مورجان فى مصر وشمال افريقيا إلى أن البنك يعد رقم واحد فى امريكا ويعمل فى مصر منذ 40 عاما ولديه مكتب تمثيل بها.

وذكرت نهاد شلباية مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر أن الشركة لديها نحو 360 محطة وقود فى مصر، ومصنعين لخلط الزيوت.

وأوضح أحمد البكارى، مدير شركة "كلوقز مصر" الأمريكية للاغذية، أن الشركة لديها 5 مصانع فى مصر و24 خط انتاج، وحجم العمل وصل إلى نحو مليار جنيه، ويعمل لديها 4000 عامل.