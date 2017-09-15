وفد أزهري يغادر إلى نيويورك لحضور منتدى "أمريكا والعالم الإسلامي"

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، متوجها على رأس وفد إلى نيويورك في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في فعاليات الدورة الـ 13 لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي تنظمه مؤسسة "بروكنجز" يوم الأحد المقبل.

تتضمن فعاليات المنتدى 4 جلسات عامة، تشمل قضايا حول تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والتصدي لتحديات تزايد عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وبناء الجهود الدولية لمكافحة التهديد الإرهابي. وسيكون المنتدى فرصة للباحثين وصناع القرار الأميركيين والأوروبيين للقاء والتفاعل مع العلماء وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

يذكر أن المنتدى بدأ فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وكان هدفه تطوير برامج البحث والتوعية الرامية إلى تحسين العلاقات الأميركية مع الدول والمجتمعات الإسلامية.