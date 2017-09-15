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​مد فترة تقدم مالكي الأراضي بتوسعات في 6 أكتوبر والشيخ زايد حتى 28 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

​مد فترة تقدم مالكي الأراضي بتوسعات في 6 أكتوبر والشيخ زايد حتى 28 سبتمبر

11:00 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

​مد فترة تقدم مالكي الأراضي بتوسعات في 6 أكتوبر والشيخ زايد حتى 28 سبتمبر

المهندس طارق السباعي

كتبت- ندى الخولي:

صرح طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر مد فترة تقدم مالكي الأراضي بالشيخ المرموز لها بالحرف (ي 1)، بمواد القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، للتوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالعقود والمستندات الدالة على ملكياتهم لهذه الأراضي إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك حتى يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها مالكو الأراضي لمد فترة التقديم.

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