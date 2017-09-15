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تأخر إقلاع طائرة يمنية 5 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الاشتباكات

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مصراوي Masrawy

تأخر إقلاع طائرة يمنية 5 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الاشتباكات

10:58 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

تأخر إقلاع طائرة يمنية 5 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الاشتباكات

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

ذكرت مصادر ملاحية، أن إقلاع طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن تأخر 5 ساعات بمطار القاهرة الدولي بسبب الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وصرحت المصادر في تصريحات صحفية، بأن الطائرة اليمنية رقم 601 المتجهة إلى مطار عدن، كان من المقرر إقلاعها في صباح اليوم الجمعة وتم تأجيل إقلاعها، لحين الحصول على تصريح للعبور في مناطق أمنية.

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