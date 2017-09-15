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ماسك التفاح والزبادي يساعدك على تنظيف البشرة

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مصراوي Masrawy

ماسك التفاح والزبادي يساعدك على تنظيف البشرة

10:52 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ماسك التفاح والزبادي يساعدك على تنظيف البشرة

ماسك التفاح والزبادي يساعدك على تنظيف البشرة

(د ب أ)

قالت اللجنة الاتحادية للفواكه والخضروات إن ماسك التفاح والزبادي يساعد على تنظيف البشرة من ناحية، ويعمل على ترطيب البشرة الجافة من ناحية أخرى.

وأوضح الخبراء الألمان أن لحم ثمرة التفاح يمتاز بأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على الزنك، الذي يحارب البثور والرؤوس السوداء.

وتعمل مضادات الأكسدة على حماية الخلايا مما يعرف باسم "الجذور الحرة" "Free Radicals"، التي تهاجم الخلايا وتدمرها وتعجل بشيخوخة البشرة. وتنشأ هذه الجذور بفعل عمليات الأيض أو التعرض لأشعة الشمس أو التدخين أو التوتر النفسي.

ولتحضير الماسك في المنزل، يتم مزج ملعقتي طعام من الزبادي أو اللبن المخثر مع ملعقة طعام من عسل النحل، ثم وضع المعجون على الوجه، ثم وضع شرائح نحيفة من التفاح على الوجه، وترك الماسك يؤتي مفعوله لمدة ربع ساعة، ثم شطفه بماء دافئ.

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