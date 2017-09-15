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القوات الأمريكية تحبط هجوما لداعش على قاعدة الحبانية غرب بغداد

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مصراوي Masrawy

القوات الأمريكية تحبط هجوما لداعش على قاعدة الحبانية غرب بغداد

10:50 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

القوات الأمريكية تحبط هجوما لداعش على قاعدة الحبانية غرب بغداد

المدفعية الأمريكية

الرمادي- (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، بقيام القوات الأمريكية بإفشال مخطط لتنظيم داعش، لمهاجمة قاعدة الحبانية العسكرية، 80 كيلومترا غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المدفعية الأمريكية قصفت فجر اليوم، الجمعة، عناصر من تنظيم داعش كانوا يخططون لقصف قاعدة الحبانية العسكرية من خلال قذائف الهاون والصواريخ، ثم مهاجمة القاعدة من أحد المناطق الزراعية بمنطقة الطاش، 110 كيلومترا غرب بغداد.

وأضاف المصدر أن الطيران الامريكي المسير كشف المخطط الإرهابي، وقامت المدفعية الأمريكية من داخل القاعدة العسكرية بقصف التجمعات الإرهابية قبيل تنفيذ القصف باتجاه القاعدة العسكرية، والتي يتواجد فيها الآف المستشارين والجنود الأمريكيين ومن بقية دول التحالف الدولي، بالإضافة إلى أن القصف تسبب باستهداف المهاجمين لم يعرف عدد القتلى.

ويتواجد في قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد، والتي تعد من إحدى أكبر القواعد العسكرية في العراق، الاف المستشارين والجنود الأمريكيين والعراقيين ومن بقية دول التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش في العراق.

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