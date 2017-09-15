صورة ساخرة من محمد هنيدي على "أي فون إكس"
صورة ساخرة من محمد هنيدي على "أي فون إكس"
10:50 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
آيفون إكس الجديد
القاهرة- مصراوي:
علق الفنان محمد هنيدي على الإصدار الجديد من"أي فون" بصورة ساخرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
كانت شركة "أبل" المنتجة لـ"أي فون" قد أزاحت الستار عن هاتفها الجديد "آي فون إكس" الذي وصفته الشركة بأنه "أكبر قفزة تقنية لها منذ طرح الجيل الأول"، وهو هاتف يتميز بالتعرف على صاحبه من خلال "بصمة الوجه"، بدلًا من بصمة الإصبح للتأكد من هوية مستخدم الجهاز.
ويتميز الهاتف الجديد بتقنية الشحن اللاسلكي وكاميرا بالأشعة تحت الحمراء.
كما ألغت الشركة زر "الصفحة الرئيسية" الذي وجد في كل الطرازات السابقة وسيكون على المستخدم النقر على الجهاز لجعله في وضع الاستعداد.
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