​وزير الدفاع يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لكوريا الجنوبية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادمًا من كوريا الجنوبية، عقب زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، بدعوة من وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية الجنوبية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكورية "سول" على رأس وفد عسكري رفيع تناولت دفع علاقات التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

والتقى صبحي، بجيون جي جوك وزير ادارة برنامج مشتروات الدفاع الكوري، وكانج كيونج وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب والتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد استهل زيارته بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء كوريا بالمقابر الوطنية وسط العاصمة سول.

وجاءت الزيارة في ضوء حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية وفتح أفاق جديدة من التعاون المشترك مع الدول الصديقة.