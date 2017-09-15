«ستورجي» يمزق جسد زميله بسبب كارت ميموري في قليوب

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أقدم ستورجي بقرية طنان التابعة لمركز قليوب، على تمزيق جسد زميله بسكين بعد نشوب مشادة بينهما للخلاف على ملكية "كارت ميموري".

كان قد تلقى مركز قليوب إخطارًا من مستشفى معهد ناصر العام بوصول "كريم إ 28 سنة" ستورجي، مُصاب بجرح طعني نافذ بالبطن ونزيف داخلي بالبطن وخروج جزء من منديل البطن خارج الجسم.

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وأفادت التحريات بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله محمد س 30 سنة - ستورجى، نتيجة خلافات على كارت ميمورى، ادعى كل منهما ملكيته، فقام الأخير بالتعدي على زميله بسلاح أبيض "سكين"، مما تسبب في إصابته سالفة الذكر.

تم ضبط المتهم في حقه والسلاح المستخدم، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.